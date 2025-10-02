Главный режиссер РАМТ Брусникина поделилась подходом к выбору тем для постановок

Она выразилась так: «Видимо, по велению души. Вдруг возникает что-то, и тебе кажется, что это необходимо сказать». Брусникина добавила, что у нее в планах есть три пьесы, которые сложно поставить, но она обязательно это сделает, потому что такова ее природа.

Брусникина также отметила, что воспринимает трактовки и интерпретации как должное, ведь все зависит от вкуса, интеллекта и способности проникнуть в авторский замысел или обнаружить в авторе нечто новое, написал RT.

Она подчеркнула важность Александра Пушкина для культурного кода России, заявив, что его произведения всегда будут осмысливаться и переосмысливаться.