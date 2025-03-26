Глава Пушкинского музея Галактионова: мир не может обойтись без русской культуры

Ольга Галактионова, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, выразила уверенность в том, что мировое сообщество не сможет обойтись без вклада русской культуры. Об этом сообщил RT .

Таким образом глава учреждения ответила на вопрос о международной деятельности совместно с «недружественными» странами.

Несмотря на текущее напряжение, Галактионова подтвердила, что сотрудничество с иностранными партнерами продолжается. Речь идет, например, о совместных проектах с африканскими коллегами. Однако касательно взаимодействия с «недружественными» странами она уточнила, что дальнейшие шаги зависят исключительно от изменения внешней обстановки.