Глава «Книжных маяков» Котов рассказал, что в России может появиться профессия — книжный продюсер

Организаторы проекта «Книжный поезд» завершили тур по городам России, посетив семь регионов и проведя свыше 170 мероприятий. В ближайшее время планируется запуск всероссийского фестиваля чтения с акцентом на петербургских авторов. Об этом сообщил президент фестивального движения «Книжные маяки России», член правления Союза писателей России Денис Котов в интервью газете «Петербургский дневник».
Он отметил, что инициатива принадлежит председателю Российского книжного союза Сергею Степашину и главе Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Организаторы намерены увеличить интерес к литературе, поддержать российских писателей и ввести новую профессию – книжного продюсера. Участники оценили важность такой активности для культурного обмена и просвещения населения.
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