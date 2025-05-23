Глава «Книжных маяков» Котов рассказал, что в России может появиться профессия — книжный продюсер

Организаторы проекта «Книжный поезд» завершили тур по городам России, посетив семь регионов и проведя свыше 170 мероприятий. В ближайшее время планируется запуск всероссийского фестиваля чтения с акцентом на петербургских авторов. Об этом сообщил президент фестивального движения «Книжные маяки России», член правления Союза писателей России Денис Котов в интервью газете «Петербургский дневник».