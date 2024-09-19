Глава ХМАО Кухарук анонсировал строительство филиала Русского музея

Филиал Государственного Русского музея появится в Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные главы ХМАО Руслана Кухарука.

Как рассказал Muksun.fm учреждение культуры разместят в здании площадью 11 тысяч квадратных метров.

«Заложили символический камень на месте будущего строительства», — отметил губернатор.

Проект предполагает обустройство планетария. Кроме того, там будут расположены музеи нефти, самоваров и нумизматики, добавил RT.