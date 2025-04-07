Глава Эрмитажа Пиотровский: Институт Петра I создали для осознания его личности

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский объяснил, почему создание Института Петра Великого в Санкт-Петербурге произошло позже основания Института Наполеона в Париже. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

По его словам, именно в тот период настало время для переосмысления истории города и личности первого императора.

«Что касается Института Наполеона, то во Франции всегда все преувеличивают. Например, сейчас громче и громче звучат голоса тех, кто говорит, что Лувр разрушается», — заявил глава культурного учреждения.

Пиотровский подчеркнул, что деятельность института направлена не на противостояние мифам о Петре I, а на более глубокое понимание его исторической роли и самой личности. Ведь сегодня император существует в нескольких ипостасях: и великий реформатор, и великий кровопийца, и западник, пояснил директор.