Глава Ассоциации «Интернет-видео» Бырдин рассказал об изменении интересов к сериалам разных стран у россиян

Согласно данным «Индекса Кинопоиск Pro», наблюдается снижение интереса к российским (-15,8%), американским (-6,6%) и японским (-11,4%) сериалам. При этом фиксируется рост интереса к проектам из Южной Кореи — на 54%. Глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в беседе с ИА НСН отметил, что подобный контент, вероятно, не будет иметь российских ремейков.

Он пояснил, что власти Южной Кореи предпринимают специальные усилия для продвижения своего контента на внешние рынки, в том числе в области видеоконтента.

«Корейский контент, включая K-pop, достаточно планомерно и широко проникал на внешние для Кореи рынки благодаря усилиям корейских властей. У них есть специальная программа, которая содействует этому экспорту», — сказал он.

Ранее в пресс-службе «Кинопоиска» сообщили, что сериал, набравший за неделю 100 баллов «Индекса Кинопоиск Pro», может рассчитывать на аудиторию свыше миллиона зрителей.