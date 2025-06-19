Филолог Ефремов указал на тенденцию вульгаризации языка

Одним из ключевых факторов, влияющих на русский язык, ученый назвал интернет. Еще к одной особенности Ефремов отнес заимствование иностранных слов. По его мнению, сейчас данная тенденция менее выражена, чем несколько лет назад.

Специалист также отметил явление вульгаризации языка. Русский язык подразделяется на кодифицированный (описанный в словарях и грамматиках) и другие слои, такие как диалектизмы, профессиональный жаргон, просторечие и сленг. Все эти варианты оказывают давление на стандартную норму, что вызывает у старшего поколения чувство деградации языка. Однако, как подчеркнул Ефремов, никакой катастрофы с русским языком не происходит — он развивается естественным образом.