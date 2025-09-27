Фестиваль «Современная музыка: к 80-летию Великой Победы» стартовал в Нижнем Новгороде

Фестиваль «Современная музыка: к 80-летию Великой Победы» начался в Нижнем Новгороде 25 сентября. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Основные события мероприятия пройдут в Пакгаузах, а завершатся выступления в городском театре оперы и балета.

В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Открыла программу нижегородская премьера «Шесть монологов из „Jedermann“ Гофмансталя» Фрэнка Мартена, исполненная оркестром La Voce Strumentale.

Как подчеркнула заместитель регионального министра культуры Ирина Вагина, это важное культурное событие для города. Расписание фестиваля тщательно продумано, а его исполнители — известные музыканты страны.