Фестиваль «Открытый мир библиотек» стартовал в Пензе

Региональный фестиваль «Открытый мир библиотек» стартовал в Пензенской областной библиотеке имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

Событие приурочено к 100-летнему юбилею выдающегося политика и почетного жителя области Георгия Мясникова. На торжественном открытии была представлена выставка «Книжная полка Г. В. Мясникова», дополненная выступлением историка Дмитрия Мурашова.

Одновременно начался профессиональный конкурс среди сотрудников библиотек. Участниками будут представлены оригинальные идеи продвижения чтения в регионе на протяжении ближайших четырех месяцев.