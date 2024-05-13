Фестиваль мультфильмов пройдет в Нижнем Новгороде | 360°

Культура 13 мая 2024, 18:44 Фестиваль мультфильмов пройдет в Нижнем Новгороде

Читать 360 в

В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль мультфильмов, его можно будет посетить с 24 мая по 1 июня. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

Фестиваль проведут в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А. С. Пушкина. В программе — показы отечественных и зарубежных полнометражных мультфильмов. Кроме того, предусмотрены и тематические мероприятия.

Реклама

Как добавил RT, фестиваль открою показом мультфильма «Волшебное приключение Да Винчи».

Авторы: