Фестиваль-конкурс «Бабушка рядышком с дедушкой» прошел в Нефтеюганске

В Нефтеюганске прошел межрегиональный фестиваль-конкурс «Бабушка рядышком с дедушкой», собравший 20 команд и 170 участников из муниципалитетов Югры и гостей из Тюменской области, сообщил muksun.fm .

Организованный при поддержке заместителя председателя думы Югры Владимира Семенова, фестиваль стал пространством для творческих номеров и обмена опытом. Участники рассказывали о родных местах и доказывали, что активная жизнь не зависит от возраста.

Традиция проводить фестиваль в таком формате родилась в Югре еще в 2018 году и связана с реализацией партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение». За эти годы локальный смотр самодеятельности перерос в полноценное фестивальное движение, включающее различные тематические конкурсы. Организаторы уверены, что такие встречи помогают сохранять культурную память Югры и поддерживают активное долголетие.