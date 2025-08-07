Фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» пройдет в Самарской области

В Сызрани Самарской области с 14 по 16 августа пройдет XXIX международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, сообщил сайт volga.news .

Министр культуры региона Ирина Калягина назвала событие исключительной возможностью для обмена опыта между музыкантами. Среди задач фестиваля она выделала сохранение музыкальных традиций России.

Участниками станут коллективы из различных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург и Саратов. В программе предусмотрены выездные концерты, арт-пикник, творческие лаборатории и мастер-классы, добавил RT.