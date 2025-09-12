Государственный Эрмитаж готовится открыть два новых представительства в Южной Корее. Соглашение об этом было подписано на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, написал «Петроград» .

Документ подписали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава корейской компании Ю Мин Сок.

Первый центр, «Эрмитаж — Сеул/Соннам», будет заниматься образовательной деятельностью и популяризацией культурного наследия музея через различные программы. Здесь будут работать специализированная школа, лекторий и выставочные пространства для временных экспозиций и цифровых проектов.

Второй центр, «Эрмитаж — Чеджудо», сосредоточится на развитии цифровых технологий в музейной сфере. Он будет заниматься организацией мультимедийных выставок, созданием NFT-проектов и разработкой инновационного цифрового контента.