Эксперт «Синергии» Пименов указал на господдержку фольклорных игр

Использование фольклора и исторических событий в видеоиграх позволяет привлекать внимание международной аудитории, поскольку игроки любят необычные сюжеты. Об этом рассказал директор по развитию игрового направления университета «Синергия» Михаил Пименов в интервью ИА НСН .

Эксперт пояснил, что разработчики проектов, построенных на историческом или фольклорном материале, могут рассчитывать на государственную поддержку, что способствует их продвижению и привлечению инвесторов.

«Частные инвесторы в большей степени смотрят в сторону различных госорганизаций, а не в сторону российских геймдевов», — отметил специалист.

По его словам, сегодня разработка одной игры обходится в среднем в три-пять миллионов долларов (245-400 миллионов рублей), и главная сложность заключается в привлечении инвестиций и выходе на международный рынок.