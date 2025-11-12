Эксперт «Литрес» Писарева предположила, что россияне высоко оценят роман «Плоть» от лауреат «Букера» Солоя

Венгерско-британский писатель Дэвид Солой стал обладателем Букеровской премии 2025 года с романом Flesh («Плоть»). За победу он получил 50 тысяч фунтов стерлингов и трофей из рук прошлогодней победительницы Саманты Харви. Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева рассказала ИА НСН, что в России автор пока не известен широкой публике, хотя уже был номинирован на престижную награду в 2016 году за книгу «Все о мужчинах».