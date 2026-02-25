Эксперт Лихачева отметила, что иностранцу будет тяжело руководить Лувром в контексте французской реальности

Директор Института культурных программ и экс-глава Пушкинского музея Алена Лихачева в беседе с ИА НСН выразила сомнения в возможности назначения иностранца на пост директора Лувра. Она подчеркнула, что музей представляет собой сложный общественный механизм с сильными профсоюзами, и не факт, что иностранец справится с французской специфической реальностью.

Лихачева также прокомментировала ситуацию с подпортившейся репутацией музея на фоне крупных скандалов. По ее мнению, бороться с общественным мнением бесполезно и не нужно.

«Бесполезно бороться с public relations, то есть с мнением общественности. Это отрывает очень много ресурсов и ни к чему не приводит», — отметила она.

Директор института считает, что улучшить имидж можно только реальными положительными изменениями, которые заметит общественность.