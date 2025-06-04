Эксперт Кузьменко отметил, что игры «Ведьмак» познакомили мир со славянским фольклором

Популярность игровой серии «Ведьмак» позволила людям познакомиться со славянской мифологией. Таким мнением поделился независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с Национальной Службой Новостей.

Как отметил специалист, многие узнали о леших, водяниках и другой нечисти именно из этих игр, а не из произведений русского поэта Александра Пушкина или Анджея Сапковского. Новый трейлер четвертой части впечатлил своим уровнем графики и реализмом происходящего. Игра продолжает привлекать интерес игроков по всему миру, выполняя важную роль культурного обмена между странами, подчеркнул Кузьменко.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте