Эксперт Кузьменко отметил, что игры «Ведьмак» познакомили мир со славянским фольклором

Популярность игровой серии «Ведьмак» позволила людям познакомиться со славянской мифологией. Таким мнением поделился независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с Национальной Службой Новостей.
Как отметил специалист, многие узнали о леших, водяниках и другой нечисти именно из этих игр, а не из произведений русского поэта Александра Пушкина или Анджея Сапковского. Новый трейлер четвертой части впечатлил своим уровнем графики и реализмом происходящего. Игра продолжает привлекать интерес игроков по всему миру, выполняя важную роль культурного обмена между странами, подчеркнул Кузьменко.
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