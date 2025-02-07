Эксперт Фуковский: первый за 20 лет концерт Black Sabbath вызовет новый всплеск интереса к группе

Концерт легендарной британской рок-группы Black Sabbath, который пройдет впервые за 20 лет, обещает быть зрелищным, несмотря на проблемы со здоровьем солиста Оззи Осборна. Таким мнением с ИА НСН поделился программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский.

Выступление состоится 5 июля в Бирмингеме с участием оригинального состава группы. Фуковский уверен, что мероприятие вызовет новый всплеск интереса к группе, увеличив продажи их альбомов и мерчандайза.

Он также отметил возвращение рока в моду среди молодежи, подчеркнув, что современные артисты часто делают каверы на классические композиции.