Эксперт Фуковский: первый за 20 лет концерт Black Sabbath вызовет новый всплеск интереса к группе

Концерт легендарной британской рок-группы Black Sabbath, который пройдет впервые за 20 лет, обещает быть зрелищным, несмотря на проблемы со здоровьем солиста Оззи Осборна. Таким мнением с ИА НСН поделился программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский.
Выступление состоится 5 июля в Бирмингеме с участием оригинального состава группы. Фуковский уверен, что мероприятие вызовет новый всплеск интереса к группе, увеличив продажи их альбомов и мерчандайза.
Он также отметил возвращение рока в моду среди молодежи, подчеркнув, что современные артисты часто делают каверы на классические композиции.
Пожизненно осужденный террорист судился с ФСИН за отсутствие солнечного света
Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове
Более 30 человек пропали без вести во время оползня в Китае
Макрон решил увеличить число специалистов в области ИИ
Заупокойную службу в память о героях СВО провели храме в Можайске
В Калининграде арестовали мать мальчика, убитого в Черняховске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте