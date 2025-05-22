Египтолог Солкин рассказал, что его книга раскрывает тайны Древнего Египта

Известный российский египтолог Виктор Солкин выпустил книгу, посвященную жизни древнего египтянина. В своем произведении автор исследует вопросы, волновавшие людей тысячелетия назад: кто такой человек, каково его предназначение и как прожить жизнь, не потеряв лицо перед предками, написал «Петербургский дневник» .

Особое внимание в книге уделено иллюстрациям. По словам Солкина, каждая из них имеет своего автора и подписана, что является большой редкостью в современном книжном бизнесе.

«В нашей книге более 350 полноцветных иллюстраций. Примерно 60% — моя авторская съемка, сделанная во время поездок в Египет. Еще 20% — съемка издателя книги, большого фаната Египта Сергея Куприянова», — говорит автор.

Виктор Солкин отмечает, что идея издания книги назрела по нескольким причинам, в том числе из-за интереса людей к истории Древнего Египта.

Автор считает, что погружение в историю Древнего Египта может помочь современному человеку найти себя и ответить на вопросы о жизни и смерти.