Джеймс Кэмерон заявил, что новый «Аватар» удивит зрителей

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Джеймс Кэмерон поделился планами создания фильма «Аватар 3». В беседе с изданием Empire он рассказал о применении смелых решений и отказе от старых шаблонов в работе.

«Если вы не делаете смелых выборов, вы тратите время и деньги всех остальных», — процитировало ИА НСН Кэмерона.

Премьера «Аватара 3» запланирована на 19 декабря 2025 года.

Ранее СМИ писали, что Джеймс Кэмерон начал работу над новым проектом во вселенной «Терминатора».

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