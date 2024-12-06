Джазовая певица Фантине Притула рассказала, что сотрудничает с Игорем Бутманом уже 12 лет

Известная певица Фантине Притула уже 12 лет активно сотрудничает с российским музыкантом Игорем Бутманом. Свою карьеру исполнительница начала в Австралии, куда ее семья переехала из Москвы. Об этом она рассказала в интервью «Национальной службе новостей» .

Притула отметила, что высшего образования в Western Australian Academy of Performing Arts помогло ей избавиться от так называемого синдрома самозванца.

Первый и долгожданный альбом певицы был записан в Австралии. Второй родился в коллаборации с продюсером Эмилио Эстефаном и его женой Глорией Эстефан.

В 2020 году Фантине Притула вернулась в Россию. Недавно она стала обладательница премии «Все цвета джаза» в номинации «музыкант года».