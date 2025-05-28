Дрессировщик Зуйков рассказал, что на съемках у Михалкова корова устроила погром

В процессе работы над фильмом Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» произошел забавный случай с участием коровы, рассказал российский дрессировщик и режиссер по работе с животными Виктор Зуйков в беседе с MK.RU .

По сюжету одного из эпизодов в кадре появлялся индус со священной коровой, которая должна была облизать лысину героя Алексея Петренко. Чтобы пробудить интерес животного, голову актера смазали соляным раствором. Но корова не стала подчиняться — она устроила погром, устав от ожидания, поделился Зуйков.

«Корова стояла-стояла, потом ей это надоело, и она взбунтовалась — в прах разнесла приготовленные декорации. Четверо солдатиков на ней буквально повисли, пытаясь сдержать, но не смогли», — добавил дрессировщик.

По его словам, после восстановления реквизита эпизод сняли, однако сцена не вошла в итоговую версию фильма, добавила «Газета.ru».