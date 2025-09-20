Дни Эрмитажа во Владивостоке начнутся 23 сентября

Дни Эрмитажа во Владивостоке состоятся с 23 по 30 сентября. Об этом сообщил сайт « Восток-Медиа » со ссылкой на пресс-службу Приморской краевой картинной галереи.

В рамках мероприятия запланированы различные культурные проекты. Мастер-класс по реставрации для сотрудников музеев Дальневосточного федерального округа — одно из ключевых событий, где специалисты смогут изучить опыт коллег из Эрмитажа.

Концерт учащихся филиала Центральной музыкальной школы откроет программу. В городском центре культуры в Большом Камне будет представлена выставка художника из Северной столицы Александра Дымникова «Панорамы Петербурга», добавил RT.