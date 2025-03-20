Дирижер Фабио Мастранджело заявил, что Россия высоко ценит культуру

Культура в России ценится особенно глубоко. Об этом заявил главный дирижер оркестра «Русская филармония» Фабио Мастранджело на пресс-конференции в честь 25-летния коллектива, сообщил сайт Gazeta.SPb .

Музыкант подчеркнул, что страна уникальна в своем отношении к искусству и музыке. Мастранджело живет в России уже 24 года и является гражданином страны.

Он отметил, что даже не рассматривал возможность отъезда в 2022 году. Для дирижера культура и музыка — это основа его жизни, и он чувствует себя полноценным именно в России.