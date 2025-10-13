Директор ТЮЗа в Петербурге Лаврецова назвала главной премьерой года спектакль «Ангелы над городом»

Театр Юных Зрителей имени А. А. Брянцева в Петербурге завершил очередной творческий сезон, открывшийся интересными премьерами и участием в фестивалях. Директор театра Светлана Лаврецова поделилась подробностями предстоящего сезона и впечатлениями от состоявшейся постановки в беседе с «Петербургским дневником» .

Прошедший год был насыщенным событиями: состоялись важные премьеры, участники отправились в гастроли по разным городам и странам, участвовали в значимых театральных мероприятиях. Светлану Васильевну радует темп, заданный коллективом, и она уверена, что и новый сезон будет таким же интересным и успешным.

Одной из главных премьер этого года стал спектакль «Ангелы над городом», режиссерский дебют заслуженного артиста России Бориса Ивушина. Постановка основана на произведениях Андрея Логинова и повествует о судьбах ленинградцев, переживавших блокаду. Борис Ивушкин вложил в спектакль личный опыт и воспоминания родителей, что придало ему особую глубину и искренность.

Спектакль «Ангелы над городом» удивителен и трогателен, вызывая эмоции и переживания у зрителей. Сразу после премьеры театр отправился на фестиваль «Белая вежа» в белорусском Бресте, где получил награду зрительских симпатий за постановку «Первая любовь» по мотивам произведения Ивана Тургенева.

Лаврецова выражает надежду, что предстоящий сезон принесет зрителям радость и яркие впечатления, оставив неизгладимый след в сердцах зрителей и закрепив репутацию ТЮЗа как одного из лучших детских театров России.