Директор «МТС Медиа» Хомский: в индустрии российского кино есть кадровый кризис

Директор по взаимодействию с индустрией холдинга «МТС Медиа» Игорь Хомский рассказал изданию «Телеспутник» , как снять популярный многосерийный проект.

Чтобы снять топовый сериал, нужно объединить усилия онлайн-кинотеатра, телеканала и Института развития интернета, считает собеседник. Если хотя бы один из этих элементов отсутствует, шансы на успех проекта, аналогичного «Слову пацана», невелики.

«С точки зрения роста производства и удорожания актеров, то да, безусловно, этот момент есть. Мы стремимся искать новые лица», — процитировал «Петербургский дневник» Хомского.

Он также отметил, что сейчас на российском рынке наблюдается кадровый кризис.