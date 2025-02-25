Директор «МТС Медиа» Хомский: в индустрии российского кино есть кадровый кризис
Директор по взаимодействию с индустрией холдинга «МТС Медиа» Игорь Хомский рассказал изданию «Телеспутник», как снять популярный многосерийный проект.
Чтобы снять топовый сериал, нужно объединить усилия онлайн-кинотеатра, телеканала и Института развития интернета, считает собеседник. Если хотя бы один из этих элементов отсутствует, шансы на успех проекта, аналогичного «Слову пацана», невелики.
«С точки зрения роста производства и удорожания актеров, то да, безусловно, этот момент есть. Мы стремимся искать новые лица», — процитировал «Петербургский дневник» Хомского.
Он также отметил, что сейчас на российском рынке наблюдается кадровый кризис.