Директор «Карамболя» Брондз назвала театр самым любимым делом

Директор Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Карамболь» Ирина Брондз дала интервью в рамках проекта «Культурный дневник». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Во время беседы деятель культуры высказалась о значении театра в своей жизни, назвав его самым любимым делом.
«Хотя у меня есть и другие увлечения, но театр — это то, к чему меня судьба привела настолько неожиданно, что я до сих пор думаю: как все красиво получилось!» — заявила Брондз.
Она также прокомментировала специфику жанра детского и семейного мюзикла, выбранного театром. Важным критерием директор назвала качественный литературный материал и запоминающуюся музыку.
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