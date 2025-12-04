Директор Ясной Поляны Толстая отметила ощущение присутствия писателя в музее-усадьбе

Директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая поделилась с « ТСН24 » мыслями о том, что делает это место особенным.

Она отметила, что посетители часто говорят об ощущении присутствия писателя в здании, и назвала это чувство бесценным.

«Самое главное — когда посетители попадают в дом Толстого и говорят: „У вас тут такое все настоящее, есть ощущение, что сейчас войдет Лев Николаевич“», — подчеркнула директор музея.

Среди новых проектов команды Ясной Поляны она выделила подготовку к открытию Центра народного творчества и реставрационных мастерских. Там будут возможности для занятий с детьми, мастер-классы по керамике и флористике.