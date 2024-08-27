Директор Эрмитажа Пиотровский заявил, что Петербург можно смело называть Северной Пальмирой

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о том, почему Петербург часто сравнивают с сирийской Пальмирой.

Недавно в музее открылась выставка «Две Пальмиры» (6+). Среди посетителей Эрмитажа отметили повышенный интерес к Востоку.

По словам Пиотровского, когда строился Петербург, главным городом мира в смысле эстетики была Пальмира.

«Мы — это Северная Пальмира, и стали ею благодаря Екатерине Великой, которую сравнивали с Зенобией — великой царицей Пальмиры», — сказал он.

Петербург сравнивают с Пальмирой еще и потому, что та неожиданно выросла из песков так же, как город неожиданно вырос из болот, пояснил директор музея.