День эрмитажного кота в Петербурге пройдет с различными мастер-классами

Эрмитаж откроет празднование Дня эрмитажного кота торжественной церемонией награждения юных художников, чьи рисунки победили в выставке «Кот — помощник человека. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

В праздничный день посетители смогут попасть в таинственные подвалы музея, где живут знаменитые эрмитажные кошки.

Известный художник Дмитрий Шагин проведет творческий урок, в ходе которого гости смогут нарисовать собственный образ эрмитажного кота на деревянных заготовках. Кроме того, в просторном дворе музейные партнеры проведут мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного творчества, включая художественную роспись сумок разными живописными методами.