Deadline: в Голливуде снимут байопик «Я играю Рокки» | 360°

Культура 08 мая 2024, 16:09 Deadline: в Голливуде снимут байопик «Я играю Рокки»

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В Голливуде планируют снять байопик «Я играю Рокки» («I Play Rocky»), где зрителям покажут историю создания первой части спортивной драмы «Рокки». Об этом сообщило издание Deadline.

Авторы кинокартины расскажут, как актер Сильвестр Сталлоне боролся за право сыграть боксера Рокки Бальбоа. Режиссером фильма о фильме выступит Питер Фаррелли, известный по таким работам как «Зеленая книга» и «Тупой и еще тупее», написало ИА НСН.

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Журналисты издания напомнили, что фильм «Рокки» с участием Сталлоне в итоге получил три «Оскара».