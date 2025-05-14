Более 140 культурных площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет акция «Ночь музеев». Тема этого года — «Герои». Свыше 140 культурных площадок города примут участие, сообщила Neva.Today.
Гости смогут узнать о подвигах ученых и научных институтах, которые занимались космическими исследованиями во время Великой Отечественной войны. Лютеранская церковь Святой Екатерины представит орган как главного героя, а в Петропавловской крепости расскажут о героях кинематографа. Музей истории денег откроет тайны героев на российских банкнотах, написал RT.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме предложит спектакль о жизни Николая Гумилева и перформанс «Поэзия жеста».
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