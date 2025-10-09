Блогер BadComedian не нашел проблемы в переизбытке сериалов

Российский рынок стриминга сталкивается с проблемой избыточного количества кино- и телевизионного контента, вызванной острой конкуренцией между крупными онлайн-платформами, такими как Okko, Kion и IVI. Киноблогер Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с ИА НСН отметил, что ранее, когда зрители потеряли доступ к зарубежным сериалам, возникла необходимость срочно заполнить пустоту собственными проектами.

Онлайн-сервисы инвестировали огромные средства в оригинальные сериалы, стремясь привлечь аудиторию.

Однако, как признал Баженов, тенденция роста числа серий скоро исчерпала себя. Некоторые проекты оказались успешными, другие провалились, и теперь студии фокусируются на инвестициях в наиболее перспективные направления. Он считает, что переизбыток контента регулируется естественным образом рынком: если аудитория не смотрит определенную программу, продюсеры прекращают ее съемку, а если популярность сохраняется, производство продолжается.

Продюсер Владимир Тодоров из Okko высказался за сокращение объемов выпуска контента в пользу повышения качества и четкости образов героев. Он привел пример успешной адаптации исторических персонажей, воплощающих положительные черты русских героев, и призвал сосредоточиться на производстве меньшего числа высококачественных произведений.