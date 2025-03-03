BadComedian: победа «Аноры» в категории «Лучший фильм» стала неожиданностью

Кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) поделился с «Газетой.Ru»впечатлениями об итогах премии «Оскар». Он признался, что победа фильма «Анора» в категории «Лучший фильм» стала для него неожиданностью.
По мнению блогера, этой награды больше заслуживала картина «Бруталист». Приз за лучшую женскую роль Баженов хотел бы вручить Деми Мур за работу в фильме «Субстанция». Эта кинолента, по мнению блогера, осталась обделена вниманием «Оскара».
Юру Борисова в номинации на «Лучшую мужскую роль второго плана» эксперт не ожидал увидеть среди победителей. Больше всего BadComedian рад успеху мультфильма «Поток», получившего свой «Оскар».
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