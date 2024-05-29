Арт-инсталляция «Эмоциональный полив» откроется в Петербурге

Паблик-арт-инсталляции «Эмоциональный полив» откроется в Петербурге в четверг, 30 мая. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала автор проекта, художник Марина Звягинцева.

Она рассказала, что создала арт-объект, символизирующий своего рода сад, расцветающий от полива эмоций. Художник попыталась с помощью искусства передать такие ощущения, как спокойствие, эмпатия, нежность, вдохновение и эйфория. Звягинцева подчеркнула, что ее инсталляция состоит только из положительных эмоций.

«Никому не хочется ходить по саду и сталкиваться с депрессией или другим негативом. Отмечу, что негативные эмоции приходят сами. Для них особых усилий не надо», — отметила она.

Художник подчеркнула, что положительные эмоции нужно все время подпитывать и культивировать.

Не только конопля. За какие растения дачники могут поплатиться рублем?

Фейк: из продажи уберут произведение Остера «Вредные советы»

Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины?

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте