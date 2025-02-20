Аналитики «Яндекса» назвали клип группы «Звери» самым популярным из «нулевых»

Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы пользователей по видео за 2024 год и составили рейтинг самых популярных российских клипов из «нулевых». Данными поделилось ИА НСН .

Согласно рейтингу, на первом месте оказался клип группы «Звери» на песню «До скорой встречи», на втором — клип группы «Алиса» под названием «Небо славян». На третьем месте расположилась группа «Руки Вверх!» с клипом на песню «Он тебя целует».

Примечательно, что группа t.A.T.u заняла четвертое место, попав в топ-20 сразу с тремя клипами: «Нас не догонят», «Простые движения» и «Я сошла с ума».

Составители рейтинга уточняют, что они учитывали лишь те запросы, после которых пользователи переходили к просмотру видеороликов.