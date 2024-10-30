Актеры Джессика Честейн и Брендан Фрейзер примут участие в съемках киноленты об убийстве Джона Кеннеди

Актерский состав нового фильма режиссера Барри Левинсона об убийстве президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди пополнили артисты Брендан Фрейзер и Джессика Честейн. Об этом пишет «Национальная Служба Новостей» со ссылкой на Collider.

Производство киноленты уже началось. Фильм будет называться «Убийство». В нем также снимутся такие актеры, как Аль Пачино и Брайан Крэнстон.

Отмечается, что в кино раскроют гибель Кеннеди с точки зрения криминального репортера Дороти Килгаллен. Она в числе первых стала настаивать на том, что обвиняемый в убийстве американского лидера не мог спланировать преступление в одиночку.