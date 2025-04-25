Аккордеонист Петр Дранга стал героем нового сезона мультсериала «Простоквашино»

Петр Дранга сыграл эпизодическую роль в мультсериале «Простоквашино». Кроме того, в серии «Битва инструментов» прозвучали авторские композиции музыканта. Премьерный показ прошел в онлайн-кинотеатре Okko. Также серию можно будет увидеть 28 апреля в 16:00 на телеканале «Карусель».

«Совместная работа с Петром Дрангой на мультфильме „Простоквашино“ получилась очень удачной. Петр замечательно вписался в атмосферу мультфильма! Получилась теплая история про то, что иногда не стоит загонять себя в рамки стереотипов. И конечно, про музыку!» — отметила Юлия Осетинская, генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм».

Сюжет эпизода строится на истории, как мама приглашает в кафе известного музыканта для выступления с Дядей Федором. Мальчик думает, что встретится с настоящей рок-звездой и приглашает посмотреть на концерт свою подругу Олю. Вот только приходит в назначенный час совсем не рок-н-ролльщик, а аккордеонист. Из-за этого Дядя Федор вместе с Шариком пытаются сорвать концерт.