Аккордеонист Петр Дранга стал героем нового сезона мультсериала «Простоквашино»
Петр Дранга сыграл эпизодическую роль в мультсериале «Простоквашино». Кроме того, в серии «Битва инструментов» прозвучали авторские композиции музыканта. Премьерный показ прошел в онлайн-кинотеатре Okko. Также серию можно будет увидеть 28 апреля в 16:00 на телеканале «Карусель».
«Совместная работа с Петром Дрангой на мультфильме „Простоквашино“ получилась очень удачной. Петр замечательно вписался в атмосферу мультфильма! Получилась теплая история про то, что иногда не стоит загонять себя в рамки стереотипов. И конечно, про музыку!» — отметила Юлия Осетинская, генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм».
Сюжет эпизода строится на истории, как мама приглашает в кафе известного музыканта для выступления с Дядей Федором. Мальчик думает, что встретится с настоящей рок-звездой и приглашает посмотреть на концерт свою подругу Олю. Вот только приходит в назначенный час совсем не рок-н-ролльщик, а аккордеонист. Из-за этого Дядя Федор вместе с Шариком пытаются сорвать концерт.
«Работа над „Простоквашино“ для меня не первый опыт в анимации, однако впервые мне довелось озвучить самого себя. Мультсериал знаком мне с детства, поэтому сам процесс оказался не только необычным и веселым, но и ответственным» — рассказал Петр Дранга.
Анимационный ситком «Простоквашино» по мотивам произведения Эдуарда Успенского выпускают уже семь лет. Озвучивают персонажей известные актеры: Матроскина — Антон Табаков, Печкина — Иван Охлобыстин, Маму — Юлия Меньшова и другие.
Полный цикл мультсериала доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.