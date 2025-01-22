Звукорежиссер Фигнер: для имитации хруста снега используется мешок с крахмалом

Звукорежиссер Сергей Фигнер побеседовал с газетой « Петербургский дневник » и рассказал, как проходит шумовое озвучание картин. В этих целях используют поверхности из асфальта, плитки и песка.

В 2023 году на киностудии «Ленфильм» провели масштабный ремонт, значительно улучшивший возможности шумового озвучания. Были установлены двери из различных материалов, появились коллекции обуви, оружия и множества бытовых аксессуаров.

«Главное в нашей профессии — заставить зрителей поверить в то, что все звуки, которые есть в фильме, были записаны вживую. <…> Для того чтобы имитировать звук шагов по снегу, я беру мешочек с крахмалом и начинаю его мять в такт шагам на экране. Технология старая, но прекрасно работает!» — поделился Фигнер.

Удивительно, но копна лент из старых аудиокассет может звучать как шум листвы. Ломая стебель сельдерея, можно воспроизвести звук перелома шеи, не причиняя вреда реальному человеку. Шуб прибоя можно имитировать сотнями маленьких шариков дроби, перемещающихся внутри деревянного ящика.