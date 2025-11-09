Зоопсихолог Куликова рассказала о возможности «прочитать» погоду по поведению котов

Коты способны предсказывать погоду благодаря своей чувствительности к изменениям окружающей среды. Зоопсихолог Татьяна Куликова рассказала KP.RU , как можно «прочитать» погоду по поведению домашнего питомца.

По словам специалиста, у кошек очень чувствительны вибриссы, а кожа реагирует на влажность воздуха.

Перед похолоданием коты ищут теплые места: сворачиваются клубочком рядом с батареей, под одеялом или на теплом полу. При потеплении их поведение меняется: они становятся вальяжными, медленно ходят, потягиваются и спят на полу, раскинув лапы.

В пасмурную погоду коты спокойны, их почти ничего не беспокоит. А перед дождем или сильным снегопадом они много вылизываются, пьют воду и ищут укромные места, иногда забираясь в домики.

Зоопсихолог отметила, что кошки и другие животные иногда предупреждают о серьезных катаклизмах.