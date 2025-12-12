Жители Приморья смогут наблюдать за двумя метеоритными потоками в декабре

Жители Приморского края в декабре смогут наблюдать два интересных метеорных потока — Геминиды и Урсиды. Об этом сайту vostokmedia.com сообщили в планетарии Уссурийска.

Лучше всего наблюдать яркий поток Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря после полуночи, глядя на юг. Пик активности Геминид ожидается в 18:00 14 декабря.

Поток Урсиды можно будет увидеть в ночь с 21 на 22 декабря, смотря на север. Пик активности Урсид выпадает на 02:00 22 декабря. Лучшими ночами для наблюдения названы с 21 на 22 и с 22 на 23 декабря.