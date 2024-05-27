Женщина случайно нашла в Чехии горшок с редкими средневековыми монетами

В городе Кутна-Гора местная жительница нашла во время прогулки уникальный горшок в котором были 2150 монет из серебра, датируемых Средними веками. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Институт археологии Чешской академии наук.

Чешские археологи уже назвали случайную находку открытием последних 10 лет. Отмечается, что, скорее всего, монеты отчеканили в период между 1085 и 1107 годами. Эксперты предположили, что их отлили в Праге, а потом перевезли в Богемию.

Сейчас с находкой работают специалисты. Но уже в следующем году они станут экспонатами выставки.