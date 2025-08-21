Врач Симонова сообщила о положительном влиянии благодарности на работу мозга

Лектор российского общества «Знание», кандидат медицинских наук, врач-гигиенист, эпидемиолог, доцент МИ ОГУ имени Тургенева Виктория Симонова рассказала « ФедералПресс », как благодарность влияет на нейропластичность и психическое здоровье.

По словам медика, под благодарностью понимается устойчивое эмоционально-когнитивное состояние, связанное с признанием ценности позитивных событий. Регулярное «отмечание хорошего» активирует цепочки нейронов и укрепляет синаптические связи.

«Благодарность следует рассматривать не как поверхностный „позитивный настрой“, а как нейропсихологическую стратегию, способную изменять работу мозга на структурном уровне», — отметила эксперт.

Он также подчеркнула, что письменная фиксация моментов благодарности улучшает эмоциональное состояние и влияет на физиологические процессы организма.