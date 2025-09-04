Врач Сережина призвала использовать щадящие методы переработки урожая

В современном мире существуют способы переработки урожая, позволяющие сохранить продукты в максимально натуральном виде. Врач-инфекционист Вера Сережина рассказала «ФедералПресс» о некоторых из них.

По словам эксперта, свежие плоды богаты клетчаткой, олигосахаридами и пектинами, которые помогают восстановить микрофлору кишечника и снизить уровень сахара в крови. Они также содержат полифенолы, положительно влияющие на сосуды. Однако при приготовлении варенья и компотов часть полезных веществ теряется из-за добавления сахара.

Врач рекомендует использовать щадящие методы переработки урожая. Современная техника позволяет сушить фрукты с минимальными потерями, получая фруктовые и овощные чипсы или пастилу. Также можно вялить некоторые овощи, такие как томаты и перцы, и хранить их в масле.

«Главный принцип заготовок — максимально сохранить натуральность продуктов. Чем меньше сахара, соли и маринада используется, тем больше пользы остается», — подытожила врач-инфекционист Вера Сережина.