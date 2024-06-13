Врач Мухина призвала не использовать шампунь как гель для душа

Врач Марият Мухина в беседе с ИА RuNews24.ru призвала россиян не использовать шампунь в качестве геля для душа. По словам медика, это может привести к нежелательным последствиям для кожи и, в целом, для организма.

Многие косметологи утверждают, что контакт шампуня с телом вызывает сыпь на коже и способствует появлению сухости.

«Шампуни и гели имеют разный состав, который учитывает особенности кожи, поэтому подменять их друг с другом нельзя. Кожа на голове более жирная, чем на теле», — сказала врач.

В состав шампуней включают лаурилсульфат натрия в более высокой дозе, чтобы хорошо смывать жир. Этот компонент способен пересушить кожу на теле. Иногда в шампуни добавляют компоненты для роста волос, и если таким средством мыть тело, можно превратиться в «снежного человека», добавила Мухина.