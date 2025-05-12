Врач Филева: краснота на лице может говорить о системных нарушениях в организме

Краснота лица иногда предупреждает о наличии различных проблем со здоровьем. Среди частых причин — розацеа, то есть хроническое заболевание кожи. Об этом изданию «Страсти» рассказала врач-дерматолог Александра Филева.

При нем расширяются мелкие сосуды на лице, возникают покраснения и воспаления. Чаще всего это касается носа, щек и лба. Без лечения проблема может усугубиться, особенно у светлокожих людей.

Покраснение также бывает вызвано аллергическими реакциями, например, контактным дерматитом. Его провоцируют косметические средства с агрессивными компонентами, лекарства или бытовая химия. В результате кожа краснеет, отекает, зудит, а иногда покрывается сыпью.

Краснота на лице может быть признаком не только кожных заболеваний, но и системных нарушений в организме. Например, при гипертонии (стойком повышении артериального давления) сосуды расширяются, и лицо становится красным. Проблемы с печенью, такие как цирроз или гепатит, могут проявляться через неравномерное покраснение кожи лица, сосудистые звездочки и желтизну. Гормональные изменения, связанные с менопаузой или гипертиреозом, тоже вызывают периодические или стойкие покраснения.