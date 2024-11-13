Vostokmedia.com: липовый мед Приморья обладает лечебными свойствами и уникальными вкусовыми характеристиками

Липовый мед, а также мед с диморфанта, бархата амурского и аралиевых пчеловоды Приморья собирают в самой глубине Уссурийской тайги. Он отличается лечебными свойствами и уникальными вкусовыми характеристиками, написал сайт Vostokmedia.com.
На взгляд губернатора Приморского края Олега Кожемяко, регион может стать медовым центром Дальневосточного федерального округа. Обширные массивы липы дают возможность собирать большое количество меда в этой местности.
Власти считают, что приморский мед может стать востребованным и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Продукт ценится своей экологической чистотой и уникальностью.
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