Волонтер Чистякова объяснила, как первая Барби с аутизмом может повлиять на детей с РАС

Американская компания Mattel выпустила первую куклу Барби с расстройством аутистического спектра. У нее есть наушники с шумоподавлением, спиннер и планшет с приложениями для альтернативной коммуникации. Родитель ребенка с РАС и волонтер инклюзивных программ Анна Чистякова рассказала «ФедералПресс» о значении такой игрушки.

«Как родитель ребенка с расстройством аутистического спектра и волонтер инклюзивных программ, я воспринимаю появление такой Барби очень позитивно. Это не „особая“ кукла для узкого круга детей, а важный шаг к тому, чтобы нейроразнообразие стало видимой и естественной частью мира детских игр», — отметила Анна.

По ее мнению, кукла рассчитана на несколько аудиторий. Для детей с РАС она может стать отражением их повседневных потребностей, что поможет им почувствовать принятие. Нейротипичные дети, играя с такой Барби, учатся понимать и принимать различия между людьми. Родители и педагоги могут использовать куклу как повод для разговора с детьми об аутизме.

Таким образом, новая Барби может способствовать воспитанию эмпатии и уважения к различиям, делая мир более инклюзивным и человечным.