Вокалист NAGART Старцев признался, что гастроли способны превратиться в утомительную рутину

Лидер и вокалист панк-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов поделился в соцсетях сложностями жизни рок-музыканта. По его мнению, работа в сфере шоу-бизнеса не предполагает выходных. Вокалист группы NAGART Александр Старцев подтвердил ИА НСН, что выступления и гастроли способны превратиться в утомительную рутину.

Он сообщил: «Работа рок-музыканта, безусловно, может превратиться в рутину, особенно когда график становится перегруженным и предсказуемым. Несмотря на то, что кажется, что жизнь рок-звезды — это постоянный праздник, на самом деле за яркими моментами выступлений часто стоят тяжелые труды репетиций, поездок и разного рода организационных задач».

Старцев также добавил, что порой эта рутина очень угнетает, особенно когда теряется ощущение творческого вдохновения. Соколов признался, что неоднократно проходил эмоциональное выгорание.

