Визажист Сергеева призвала не наносить румяна на подскуловые впадины

Неправильное использование румян и ошибки в технике нанесения могут сделать лицо визуально старше. Об этом предупредила визажист и преподаватель макияжа Анастасия Сергеева в интервью «Москве 24» .

Первая распространенная ошибка — нанесение румян на подскуловые впадины. Этот прием добавляет возраста лицу. Лучше всего растушевывать румяна на самой выпуклой части щек, известной как «яблочки». Они становятся заметнее, когда человек улыбается.

Следующая ошибка — выбор неправильного оттенка румян. Оптимально подбирать тон румян под естественный цвет губ. Холодному оттенку губ подойдут прохладные розовые тона, а теплым персиковым губам — более теплые оттенки румян.

Наконец, третья ошибка — применение румян с чрезмерным блеском или перламутровым эффектом, особенно если кожа уже имеет признаки старения. Шиммерные текстуры подчеркивают неровности и морщины, делая лицо старше.